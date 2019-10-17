Son Dakika Haberleri: Kalp krizinden ölen altyapı antrenörünü unutmadılar
Son Dakika Spor Kalp krizinden ölen altyapı antrenörünü unutmadılar

Kalp krizinden ölen altyapı antrenörünü unutmadılar

1 saat önce

Eflatun Beyazlı takım, geçtiğimiz günlerde maç izlediği sırada kalp krizinden vefat eden Ereğli Belediyespor altyapı antrenörü Zafer Men için, "Zafer Men seni unutmayacağız güzel insan"pankart yaptırarak Beyçayırı sahasını asdı.

Kalp krizinden ölen altyapı antrenörünü unutmadılar, System.String[]

Eflatun Beyazlı takım, geçtiğimiz günlerde maç izlediği sırada kalp krizinden vefat eden Ereğli Belediyespor altyapı antrenörü Zafer Men için, "Zafer Men seni unutmayacağız güzel insan"pankart yaptırarak Beyçayırı sahasını asdı.


Bölgesel Amatör Lig 6'ıncı Grupta ki mücadele eden temsilcisi Ereğli Belediyespor yönetimi anlamlı bir işe imza attı. Eflatun Beyazlı takım, geçtiğimiz günlerde maç izlediği sırada kalp krizinden vefat eden Ereğli Belediyespor altyapı antrenörü Zafer Men için, "Zafer Men seni unutmayacağız güzel insan"pankart yaptırarak Beyçayırı sahasını asdı. Ereğli Belediyespor'un bu anlamlı hareketi Ereğli halkından büyük takdir aldı. Teknik Sorumlu, Ercan Yaman ve futbolcular hafta sonu sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirterek geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kdz. Ereğli Belediyespor Altyapı Sorumlusu Zafer Men için mücadele edeceklerini ifade etti. - ZONGULDAK

Eflatun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:08 Kaynak: İHA
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