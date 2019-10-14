Son Dakika Haberleri: Kalp krizinden ölen antrenör son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Spor Kalp krizinden ölen antrenör son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizinden ölen antrenör son yolculuğuna uğurlandı

12 dakika önce

Bartın'da rakip takımın maçını izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kdz. Ereğli Belediyespor alt yapı antrenörü Zafer Men, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden ölen antrenör son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Bartın'da rakip takımın maçını izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kdz. Ereğli Belediyespor alt yapı antrenörü Zafer Men, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.


Kdz. Ereğli Belediyespor alt yapı antrenörü Zafer Men için Hatip Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Antrenör Men helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından dualarla defnedildi. Men'in cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, antrenör arkadaşları, yetiştirdiği sporcular, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. - ZONGULDAK

Kalp Krizi, Bartın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:03 Kaynak: İHA
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