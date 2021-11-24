İki saat arayla ölen baba ile oğlu yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Samsun'da kalp krizi sonucu vefat eden baba ile iki saat sonra büyükbaş hayvan saldırısı sonucu hayatını kaybeden işitme engelli oğlu yan yana toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi kırsal Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda fındık bahçesinde çalışan 79 yaşındaki Erdoğan Matur'dan ailesi bir süre haber alamadı. Zeki Matur, merak edip gittiği fındık bahçesinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

Zeki Matur, sağlık ekiplerine ve jandarmaya bilgi verdi. Olay yerine gelen jandarmanın inceleme yaptığı fındık bahçesinde sağlık ekiplerinin tespitlerine göre baba Matur'un kalp krizinden öldüğü bildirildi.

Bu sırada Matur ailesi ile köy muhtarı, ortalıkta gözükmeyen Erdoğan Matur'un diğer oğlu hayvan otlatan işitme engelli 53 yaşındaki Recep Matur'u aramaya başladı.

Aile, işitme engelli Recep Matur'un cesedini ise evlerinin 200 metre uzağında otlattığı büyükbaş hayvanlarının yanında buldu.

Matur'un vücudunda boynuz darbeleri olduğu belirlendi.

İki saat arayla ölen baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinden sonra Erikli Mahallesi Oflular Camisi'ne getirilen baba ile oğlunun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından yan yanan toprağa verildi.

Erikli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı, gazetecilere yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Zeki, babasını fındık bahçesinde ölü olarak bulmuş. Sonra beni oğlu aradı. 'Muhtarım babam öldü' dedi. Ben de geldim 112 ile jandarmayı aradık. Daha sonra işitme engelli oğlu Recep'i merak ettik. O da evlerinin yakınında ölü bulundu. Otlattığı öküzün boynuz darbesiyle ölmüş. Hayvan boynuzlarıyla epey sürüklemiş Recep'i. Baba ile oğlu 2 saat arayla öldü. Jandarmaya da Recep evi göstermiş."

Babasını ve ağabeyini iki saat arayla kaybeden gözü yaşlı Zeki Matur, büyükbaş hayvanın daha önce de birkaç defa saldırdığını söyledi.