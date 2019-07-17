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KALP KRİZİNDEN ÖLEN HAKİM, SORGUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

1 saat önce

ANKARA'da evinde kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz (42) memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyünde, toprağa verildi.

ANKARA'da evinde kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz (42) memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyünde, toprağa verildi.
Ankara'da görev yapan evli ve 2 çocuk babası Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tüysüz'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Sorgun ilçesinde getirildi. Garajlar Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüysüz'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Duralidayılı köyü mezarlığında toprağa verildi.
KALP KRİZİNDEN ÖLEN HAKİM, SORGUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Adalet Bakanlığı, Kalp Krizi, Ankara, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:44 Kaynak: DHA
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