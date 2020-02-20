Kalp krizinden ölen kişi, babasıyla aynı yaşta aynı kaderi paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalp krizinden ölen kişi, babasıyla aynı yaşta aynı kaderi paylaştı - Son Dakika

Kalp krizinden ölen kişi, babasıyla aynı yaşta aynı kaderi paylaştı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir firmaya iş başvurusunda bulunan Murat Ataş (44), form doldurduğu sırada kalp krizi geçirdi.

Kalp krizinden ölen kişi, babasıyla aynı yaşta aynı kaderi paylaştı, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir firmaya iş başvurusunda bulunan Murat Ataş (44), form doldurduğu sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ataş, yaşamını yitirdi. Ataş'ın babasının da aynı yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir firmada meydana geldi. İş başvurusunda bulunan Murat Ataş'tan form doldurması istendi. Formu doldurmaya başlayan Murat Ataş, aniden rahatsızlanarak olduğu yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ataş'a ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Murat Ataş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Öte yandan, kalp krizi geçiren Murat Ataş'ın babasının da aynı yaşta kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Babasıyla aynı kaderi yaşayan 2 çocuk babası olan Murat Ataş'ın cenazesi, yarın toprağa verilecek.


Kalp Krizi, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı
18 yıldır kayıp olan adamın, annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 05:54:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalp krizinden ölen kişi, babasıyla aynı yaşta aynı kaderi paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]