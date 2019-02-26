Kalp Krizinden Ölen Kız Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, doğuştan kas hastası olan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Şeyda Arslan'ın naaşı toprağa verildi.
Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde, doğuştan kas hastası olan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Şeyda Arslan
'ın naaşı toprağa verildi.
Geçen hafta evinde rahatsızlanması üzerine ailesi Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan, Sevk edildiği Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavisi süren Arslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Arslan'ın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından ilçedeki babaevine getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından helallik alındı.
Arslan'ın cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:15 Kaynak: AA
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