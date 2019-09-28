Son Dakika Haberleri: Kalp krizinden ölen öğretmen Kırıkkale'de toprağa verildi
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Kalp krizinden ölen öğretmen Kırıkkale'de toprağa verildi

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası 48 yaşında vefat eden Gebze Anadolu İmam-Hatip Lisesi tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Kalp krizinden ölen öğretmen Kırıkkale'de toprağa verildi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası 48 yaşında vefat eden Gebze Anadolu İmam-Hatip Lisesi tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde dün düzenlenen törenin ardandan cenazesi Kırıkkale'ye gönderilen Eryılmaz için Nur Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Eryılmaz'ın naaşı, Yahşihan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, Eryılmaz'ın ailesi ve yakınları, Vali Yardımcısı Emin Alıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Eryılmaz'ın öğretmen olan eşi Türkan Eryılmaz ve öğrencileri, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Eryılmaz, önceki gün Gebze'de kalp krizi geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kırıkkale, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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