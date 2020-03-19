Kalp krizinden ölen polis memuru, Alaşehir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalp krizinden ölen polis memuru, Alaşehir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kalp krizinden ölen polis memuru, Alaşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kocaeli'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Engin Gündüz'ün cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kalp krizinden ölen polis memuru, Alaşehir'de son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kocaeli'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Engin Gündüz'ün cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Alaşehir Pazar Camisi'nde düzenlenen törene, Gündüz'ün yakınları ve meslektaşları katıldı. Cenaze, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Gündüz'ün 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Alaşehir, Kocaeli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:48 Kaynak: AA

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