Kalp krizinden ölen polis memuru, Alaşehir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Kalp krizinden ölen polis memuru, Alaşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Kocaeli'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Engin Gündüz'ün cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.
Kocaeli'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Engin Gündüz'ün cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.
Alaşehir Pazar Camisi'nde düzenlenen törene, Gündüz'ün yakınları ve meslektaşları katıldı. Cenaze, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Gündüz'ün 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:48 Kaynak: AA
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