Kalp krizinden ölen polis memuru, Tokat'ta toprağa verildi - Son Dakika
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Kalp krizinden ölen polis memuru, Tokat'ta toprağa verildi

25.04.2022 17:33
Kalp krizinden ölen polis memuru, Tokat'ta toprağa verildi

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Rauf Seçgin (50), memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Rauf Seçgin (50), memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası Rauf Seçgin, dün görev sonrası evinde istirahat ederken, rahatsızlanarak Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Seçgin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Seçgin'in cenazesi, Merzifon'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Seçgin için ikindi vakti Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Seçgin'in ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Rauf Seçgin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ağbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kalp krizinden ölen polis memuru, Tokat'ta toprağa verildi
Kalp krizinden ölen polis memuru, Tokat'ta toprağa verildi
Kalp krizinden ölen polis memuru, Tokat'ta toprağa verildi
Kalp krizinden ölen polis memuru, Tokat'ta toprağa verildi
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Polis Memuru, Kalp Krizi, Merzifon, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kalp krizinden ölen polis memuru, Tokat'ta toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalp krizinden ölen polis memuru, Tokat'ta toprağa verildi - Son Dakika
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