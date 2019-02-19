Son Dakika Haberleri: Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi

Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi

46 dakika önce

İzmir'in Balçova ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Sezer Pulatkan (27), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde toprağa verildi.

Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi, System.String[]
İzmir'in Balçova ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Sezer Pulatkan (27), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Pulatkan'ın cenazesi, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tören mangası eşliğinde Marmara ilçesindeki Cedit Ali Paşa Camisi'ne getirildi.

Pulatkan'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Marmaraereğlisi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende baba Dursun ve anne Aynur Pulatkan ile polisin yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:38 Kaynak: AA

İzmir, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Seçim Otobüsü, Tanzim Çadırı Önünde Barış Manço'nun "Domates, Biber, Patlıcan" Şarkısını Çaldı İstanbul'da Dehşet! Gözü Dönmüş Saldırganlar, İçi Yolcu Dolu Minibüsü Taradı

Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:24:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]