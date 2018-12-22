Son Dakika Haberleri: Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru, Törenle Uğurlandı (2)

Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru, Törenle Uğurlandı (2)

5 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİDenizli'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş'ın (44) cenazesi, Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru, Törenle Uğurlandı (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş'ın (44) cenazesi, Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından memleketi  Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

Denizli'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş'ın (44) cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Koca Camii'nde yapılan törenin ardından toprağa verildi. Altıntaş'ın cenaze törenine AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, 24. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılıç, Denizli Bölge Trafik Şube Müdürü Saffet Özdemir, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünamin Daşdemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Küşat Engin Özcan, Altıntaş'ın meslektaşları ve yakınları katıldı. İkindi namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından polis memurunun cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:40 Kaynak: DHA

Nazilli, Altıntaş, Aydın, Güncel
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