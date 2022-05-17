Kalp krizinden ölen polisin cenazesi, Nevşehir'e uğurlandı (2) - Son Dakika
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Kalp krizinden ölen polisin cenazesi, Nevşehir'e uğurlandı (2)

17.05.2022 18:01
Kalp krizinden ölen polisin cenazesi, Nevşehir'e uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren trafik polisi Ünlü Cığır'ın (50) cenazesi, Sivas'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren trafik polisi Ünlü Cığır'ın (50) cenazesi, Sivas'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu,İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın, Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, siyasi partilerin il başkanları ve polis memuru Ünlü Cığır'ın ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cığır'ın cenazesinde eşi Sunay Cığır, "Bu kadar mı çok özledin şehadeti ? Bu kadar mı sevdalıydın? Bizi bırakıp nereye gittin? Ne olur bizi mahşerde bırakma. Çok mu özlemiştin Rabbini?" diyerek gözyaşı döktü. polis memuru Ünlü Cığır, kılınan cenaze namazının ardından Tuzköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kalp krizinden ölen polisin cenazesi, Nevşehir'e uğurlandı (2)
Kalp krizinden ölen polisin cenazesi, Nevşehir'e uğurlandı (2)
Kalp krizinden ölen polisin cenazesi, Nevşehir'e uğurlandı (2)
Kalp krizinden ölen polisin cenazesi, Nevşehir'e uğurlandı (2)
Kalp krizinden ölen polisin cenazesi, Nevşehir'e uğurlandı (2)
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Kaynak: DHA

Gülşehir, Nevşehir, Tuzköy, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalp krizinden ölen polisin cenazesi, Nevşehir'e uğurlandı (2) - Son Dakika


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