Son Dakika Haberleri: Kalp Krizinden Ölen Üniversiteli Çağdaş, Toprağa Verildi

Kalp Krizinden Ölen Üniversiteli Çağdaş, Toprağa Verildi

57 dakika önce

İSTANBUL'da metrobüsle evine döndüğü sırada kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Çağdaş Sökmen (22), memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Kalp Krizinden Ölen Üniversiteli Çağdaş, Toprağa Verildi, System.String[]
İSTANBUL'da metrobüsle evine döndüğü sırada kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Çağdaş Sökmen (22), memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Çağdaş Sökmen, evine dönmek için bindiği metrobüste fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sökmen, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sökmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çağdaş Sökmen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından teslim edildiği ailesi tarafından memleketi Keşan ilçesine getirildi. Çağdaş Sökmen'in tabutuna Türk bayrağı örtüldü. Öğretmen olan anne Özen ve baba Can Sökmen taziyeleri kabul ederken, cenazeye aile ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Çağdaş Sökmen'in cenazesi, ikindi vakti Sarayavluları Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:40 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Bekledi, Gelmeyince Ayrıldı Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 20:37:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp Krizinden Ölen Üniversiteli Çağdaş, Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]