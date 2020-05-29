Kalp krizinden ölen uzman çavuş, toprağa verildi - Son Dakika

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz (37), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Alacakaya İlçe jandarma Komutanlığı'na ait misafirhanede, 27 Mayıs gecesi saat 01.40 sıralarında fenalaşan Jandarma Uzman Çavuş Gürbüz, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Gürbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen ertesi gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.