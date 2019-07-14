Son Dakika Haberleri: Kalp krizinden yaşamını yitiren astsubay için anma töreni
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Kalp krizinden yaşamını yitiren astsubay için anma töreni

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 14 Temmuz 2018'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tuzla Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken için, silah arkadaşları tarafından anma programı düzenlendi.

Kalp krizinden yaşamını yitiren astsubay için anma töreni, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 14 Temmuz 2018'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tuzla Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken için, silah arkadaşları tarafından anma programı düzenlendi.
Ayvalık ilçesinde Tuzla Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken, gece nöbetinin ardından gittiği evinde fenalaştı. Eşi Berna Türken'in çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şuayip Türken, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da İzmir'deki Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Türken, 14 Temmuz 2018 tarihinde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Balıkesir Jandarma Komutanlığı'nca, Tuzla Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken için ölümünün yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Sarımsaklı Yunus Emre Camii'nde, Türken için mevlit okutuldu. Mevlide Balıkesir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kınay ile birlikte Balıkesir Jandarma Komutanlığı personeli, Ayvalık Garnizon Komutanı Fevzi Koyuncu ve birçok kişi katıldı. Mevlit sonrası katılanlara lokma ikramı yapıldı.


- Balıkesir
Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:08 Kaynak: DHA
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