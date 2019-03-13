Son Dakika Haberleri: Kalp Krizine İnat 7 Ayda 20 Ülke Gezdi

Kalp Krizine İnat 7 Ayda 20 Ülke Gezdi

1 saat önce

Neden böyle bir maceraya karar verdiniz?

Kalp Krizine İnat 7 Ayda 20 Ülke Gezdi, System.String[]
Neden böyle bir maceraya karar verdiniz? Üstelik bir kalp krizi yaşamışken?

Kafamda zaten uzun zamandır böyle bir plan vardı. Kalp krizi sonrası doktorumla bu düşüncemi paylaştım. Bana 'İlaçlarını düzenli olarak al istersen Mars'a git' dedi. Ben de kalbime 'Sen misin bana bunu yaşatan bak ben de sana ne yapacağım' dedim ve yolculuğum için tüm hazırlıklarımı tamamlayıp bastım pedala Bremen kentinden. Amacım değişik sosyal, dini ve siyasal yapıdaki toplumları görmek ve tanımak. İnsanları bu coğrafyada daha yakından keşfetmekti.

Hangi ülkelerden geçtiniz? Sanırım birçok ilginç anılarınız vardır.

Geçen yıl 16 Ağustos günü yolculuğa başladım. Önce orta Avrupa ve Balkan ülkeleri sonra Yunanistan üzerinden Türkiye. Buradan da Kıbrıs ve Ortadoğu ülkeleri. Sonra Kuzey Afrika ve Cebelitarık Boğazı'ndan tekrar Avrupa vardı ancak Mısır'da yaşadıklarım beni turun son ayağından vazgeçirdi.

Neler oldu Mısır'da?

Yolculuk boyunca çok farklı anılar yaşadım. Her 5 km'de polisin durdurup kontrol etmesi ve Nil Nehri'nde yolculuk yaparken 3 tane gencin sopalarla saldırması beni bıktırdı. Şansım varmış oradan araçla geçen bir turizm rehberi durup yardım etti de kurtuldum. O sırada çöle kaçan gençleri polis yakaladı ama ben şikayetçi olmadım zira bir sürü bürokratik işler olacaktı.

Türkiye'de nerelerde pedal çevirdiniz yolculuk boyunca nerelerde konakladınız? Dil problemini nasıl çözdünüz?

Ben üniversitede işletme bölümünü bitirdim. Hatta masterımı Londra'da yaptım. Almanca ve İngilizce ehh bir de Türkçem var zaten. Sorun olmadı. Yolculuk boyunca otelde, çadırda evlerde, yol kenarlarında hatta camilerde bile yattım. Türkiye'ye Çeşme'den girdim ve Karadeniz bölgesinden memleketim Trabzon'a vardım. Sonra Ankara üzerinden Mersin'e oradan Kıbrısa geçtim. Sonra da Ortadoğu ve Mısır.

Peki şu an kalp ve sağlık durumunuz nasıl? Başka projeler var mı?

Yola çıkmadan önce tansiyon 170 civarında idi şimdi 85-130 arasında. 76 kilodan 64 kiloya düştüm. Tam 12 kilo verdim. Günlük şartlara göre en az 25 en fazla 140 km pedal çevirdim. Bundan başka yine başka bisikletli tur projelerim var. Bu ayaklar alıştı. Durmaz daha.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:40 

Türkiye, Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor

Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor 2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:10:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp Krizine İnat 7 Ayda 20 Ülke Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]