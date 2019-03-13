Kalp Krizine İnat 7 Ayda 20 Ülke Gezdi

Neden böyle bir maceraya karar verdiniz? Üstelik bir kalp krizi yaşamışken?
Kafamda zaten uzun zamandır böyle bir plan vardı. Kalp krizi sonrası doktorumla bu düşüncemi paylaştım. Bana 'İlaçlarını düzenli olarak al istersen Mars'a git' dedi. Ben de kalbime 'Sen misin bana bunu yaşatan bak ben de sana ne yapacağım' dedim ve yolculuğum için tüm hazırlıklarımı tamamlayıp bastım pedala Bremen kentinden. Amacım değişik sosyal, dini ve siyasal yapıdaki toplumları görmek ve tanımak. İnsanları bu coğrafyada daha yakından keşfetmekti.
Hangi ülkelerden geçtiniz? Sanırım birçok ilginç anılarınız vardır.
Geçen yıl 16 Ağustos günü yolculuğa başladım. Önce orta Avrupa
ve Balkan ülkeleri sonra Yunanistan
üzerinden Türkiye. Buradan da Kıbrıs
ve Ortadoğu ülkeleri. Sonra Kuzey Afrika
ve Cebelitarık Boğazı
'ndan tekrar Avrupa vardı ancak Mısır
'da yaşadıklarım beni turun son ayağından vazgeçirdi.
Neler oldu Mısır'da?
Yolculuk boyunca çok farklı anılar yaşadım. Her 5 km'de polisin durdurup kontrol etmesi ve Nil Nehri
'nde yolculuk yaparken 3 tane gencin sopalarla saldırması beni bıktırdı. Şansım varmış oradan araçla geçen bir turizm rehberi durup yardım etti de kurtuldum. O sırada çöle kaçan gençleri polis yakaladı ama ben şikayetçi olmadım zira bir sürü bürokratik işler olacaktı.
Türkiye'de nerelerde pedal çevirdiniz yolculuk boyunca nerelerde konakladınız? Dil problemini nasıl çözdünüz?
Ben üniversitede işletme bölümünü bitirdim. Hatta masterımı Londra
'da yaptım. Almanca ve İngilizce ehh bir de Türkçem var zaten. Sorun olmadı. Yolculuk boyunca otelde, çadırda evlerde, yol kenarlarında hatta camilerde bile yattım. Türkiye'ye Çeşme
'den girdim ve Karadeniz
bölgesinden memleketim Trabzon
'a vardım. Sonra Ankara
üzerinden Mersin
'e oradan Kıbrısa geçtim. Sonra da Ortadoğu ve Mısır.
Peki şu an kalp ve sağlık durumunuz nasıl? Başka projeler var mı?
Yola çıkmadan önce tansiyon 170 civarında idi şimdi 85-130 arasında. 76 kilodan 64 kiloya düştüm. Tam 12 kilo verdim. Günlük şartlara göre en az 25 en fazla 140 km pedal çevirdim. Bundan başka yine başka bisikletli tur projelerim var. Bu ayaklar alıştı. Durmaz daha.