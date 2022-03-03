Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

03.03.2022 14:42
Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum İlçe Garnizon Komutanlığında görev yapan ve kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı Kıdemli Astsubay Özgür Yoğun, Emirdağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Bodrum İlçe Garnizon Komutanlığında görev yapan ve kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı Kıdemli Astsubay Özgür Yoğun, Emirdağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah, garnizondaki görevine gelmemesi üzerine odasına giden askerler, Özgür Yoğun'u hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Özgür Yoğun'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından astsubayın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Özgür Yoğun'un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Afyonkarahisarlı Kıdemli Astsubay Özgür Yoğun, memleketi Emirdağ ilçesi Yarıkkaya köyünde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Menteşe'deki eğlence mekanlarına sıkı denetim Menteşe'deki eğlence mekanlarına sıkı denetim

Kalp Krizi, Astsubay, Hisarcık, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Bakan Lavrov, "Rusya nükleer silah kullanacak mı?" sorusunu cevapladı: Bu Batı'nın aklından geçen bir şey
14:39 Formula 1, Rusya Grand Prix'si ile olan sözleşmesini feshetme kararı aldığını duyurdu
14:36 Enerji Bakanlığı ''Zeytin ağaçları kesilecek'' iddiasını yalanladı: Söz konusu değil
14:08 Ukrayna savaşı Rusya'ya günlük olarak ne kadara mal oluyor? Her gün 20 milyar doları cepheye akıtıyorlar
14:05 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
14:02 Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:45 'Bir Zamanlar Çukurova' heyecanlı bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor! Fikret, Hakan'ı araştırmak için Beyrut'a gidiyor!
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 14:49:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement