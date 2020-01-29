Kalp masajı ve suni teneffüs nasıl yapılır? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kalp masajı ve suni teneffüs nasıl yapılır? - Son Dakika Magazin

Kalp masajı ve suni teneffüs nasıl yapılır?

6 saat önce

Balçiçek İlter ve Dr. Özlem Cankurtaran'ın birlikte sundukları "Balçiçek ile Dr. Cankurtaran" adlı program Kanal D'de!

Kalp masajı ve suni teneffüs nasıl yapılır?, System.String[]

Balçiçek İlter ve Dr. Özlem Cankurtaran'ın birlikte sundukları "Balçiçek ile Dr. Cankurtaran" adlı program Kanal D'de!


Balçiçek Pamir, Cankurtaran, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:29 
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