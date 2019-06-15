Kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı
1 saat önce
KAYSERİ'de, ağacın üzerinde baygın halde bulunan kedi, itfaiye ekiplerince indirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:32 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, ağacın üzerinde baygın halde bulunan kedi, itfaiye ekiplerince indirildi. İtfaiye
erinin kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı kedi, kurtarılamadı. Mimarsinan
Mahallesi'ndeki Ahmet Erdem
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki ağaçta bulunan kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenle çıkıp, ağacın çatal olan bölümünde baygın şekilde duran kediyi alarak, yere indirdi. Kediye ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Kedi, kalp masajı ve suni teneffüs uygulanmasına rağmen kurtarılamadı.
- Kayseri
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