Kalp masajıyla hayata döndürdüğü hastanın oğluyla evlendi - Son Dakika
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Kalp masajıyla hayata döndürdüğü hastanın oğluyla evlendi

18.10.2022 11:27

Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren hastayı saniyelerle yarışarak yaptığı kalp masajıyla hayata döndüren hemşire Selin Akca, süreç içinde görüştüğü hastanın oğlu Mert Kayılı ile evlendi.

28 yaşındaki hemşire Akca'dan, yaklaşık 2 yıl önce Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada, o dönem uzaktan tanıdığı arkadaşı Mert Kayılı, babasının yoğun göğüs ağrısı çektiğini belirterek yardım istedi. Durumun ciddiyetini fark edip aileden hemen Ankara Şehir Hastanesi'ne gelmelerini isteyen hemşire, baba oğlu acil servis kapısında karşıladı.

KALP MASAJI HAYATA BAĞLADI

Hemşire Akca, baba Ali Turan Kayılı'nın solunumunun durduğunu görünce sedyenin gelmesini beklemeden arabanın içinde kalp masajı yapmaya başladı. Acil servise kadar kalp masajını sürdüren hemşire, bu sayede Kayılı'nın yaşama dönmesini sağladı.

AŞIK OLDULAR

Kayılı, hastanede uzun süre tedavi gördü. Yoğun bakım ve serviste devam eden zor günler, oğlu Serkan Kayılı ve hemşire Akca'nın birbirini daha iyi tanımasına ve yakınlaşmalarına neden oldu. Hastane sürecinde birbirlerine aşık olan çift, kısa süre önce nikah masasına oturarak bir ömür beraberliğe "evet" dedi.

"BİRBİRİNE DESTEK OLAN BİR İLİŞKİYDİ"

Düğünleri sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan hemşire Selin Akca, "Acil servisin önünde arabanın kapısını açtığımda babamın solunumunun durduğunu gördüm ve hemen ön koltukta kalp masajına başladım. Mert panikten donup kalmıştı. Sonrasında zaten meslektaşlarım hemen yetiştiler ve böylelikle kurtuldu." diye konuştu.

Hafıza kaybı da yaşayan baba Ali Turan Kayılı'nın tedavi sürecinde her gün yanına gittiğini ve ona her seferinde kendisini yeniden tanıttığını anlatan Akca, "Bu süreçte Mert'le sürekli irtibat halinde olmak bizi duygusal olarak yakınlaştırdı. Babamız sağlığına kavuştu, taburcu oldu, Mert'le iletişimimiz ise devam etti. Bizimkisi kriz anlarında birbirine destekle başlayan bir ilişkiydi. Bir gün Mert, 'yeter artık hadi evlenelim' dedi ve gidip yüzük aldık. Bu şekilde evlenmeye karar verdik." dedi.

"İYİ Kİ YOLLARIMIZ KESİŞTİ"

Özel bir firmada çalışan 28 yaşındaki Mert Kayılı ise duygularını "Bazen çok kötü görünen olayların altından bir hayır çıkabiliyor. Bu sürecin böyle gelişeceğini hiçbirimiz tahmin edemezdik ama hayat yollarımızı iyi ki kesiştirdi. Babamın hastalık süreci Selin'le çok uzun sohbetler yapmamıza, birlikte vakit geçirmemize vesile oldu ve birbirimize bağlandık." sözleriyle anlattı.

"BENİM KIZIM OLDU"

Gelininin kalp masajıyla hayata dönen 67 yaşındaki kayınpederi Ali Turan Kayılı ise o güne dair hiçbir şey hatırlayamadığını söyledi. Kayılı, şöyle konuştu: "Hastanede kendime geldiğimde bu olayın üzerinden 1-1,5 ay geçmişti. Son hatırladığım şey kontrol için hastane yolunda olduğumuzdu. Selin, hastanede bana çok destek olmuş ama hatırlayamıyorum hiçbirini. Sonrasında evimize geldi, sağ olsun sürekli aradı. Şu an çok duyguluyum, o kötü olay böyle bir mutluluğa vesile olduğu için çok mutluyum. İyi ki evleniyorlar, iyi ki Selin benim kızım oldu."

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Kaynak: AA

Kalp Krizi, Baba, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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