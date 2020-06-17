Kalp masajıyla hayata döndürülen itfaiye erinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Kalp masajıyla hayata döndürülen itfaiye erinin tedavisi sürüyor

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evde çıkan yangına müdahale sırasında kalp krizi geçiren, duran kalbi, sağlık ekipleri ve mesai arkadaşlarının müdahalesi sonucu yeniden çalışıtırılan itfaiye eri Uğur Çetin'in (31), tedavisi devam ediyor.

Kalp masajıyla hayata döndürülen itfaiye erinin tedavisi sürüyor, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evde çıkan yangına müdahale sırasında kalp krizi geçiren, duran kalbi, sağlık ekipleri ve mesai arkadaşlarının müdahalesi sonucu yeniden çalışıtırılan itfaiye eri Uğur Çetin'in (31), tedavisi devam ediyor. Çetin'in mesai arkadaşları işlerinin stresli olması nedeniyle bu tür olaylarla karşılaştıklarını söyledi.

Efeler Mahallesi 2288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evde, geçen pazartesi günü saat 08.45 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye erleri, yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye aracının yanında destek ekip olarak bekleyen itfaiye erlerinden Uğur Çetin, fenalaşarak yere yığıldı. Çetin'in yere yığıldığını gören meslektaşları, ilk müdahaleyi yaparak olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ve itfaiyecilerin ilk müdahalesi sonrası Çetin'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kalbi durduğu belirlenen itfaiye erinin kalp masajıyla tekrar kalbi çalıştırıldı. Çetin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Buradan da ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

'İNSANLARIN EN ZOR ANINDA YANINDAYIZ'

İnsanların en zor anlarında yanlarında olduklarını söyleyen Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, "Bir anne ile 2 çocuğun olduğu evde yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler, olay yerine intikal etti. 2 arkadaş içeri giriyor. Kalp krizi geçiren itfaiye eri Uğur Çetin'e, çavuşu Niyazi Karabıyık tarafından destek amaçlı beklemesi söyleniyor. Hortumları çekerken, vana kapaklarını açarken bir anda yere yığılıyor. O sırada ambulansın hazır bulunmasıyla duran kalbi, elektronik şokla çalıştırılıyor, hastaneye götürülüyor. Allah tüm Türkiye'deki itfaiyeci arkadaşlarımızı kazadan ve beladan korusun. Bizler insanların en zor anlarında hizmet eden bir teşkilatız. Arkadaşımızın hiçbir rahatsızlığı yoktu. Şu an arkadaşımız hayatta inşallah iyileşip aramıza dönecek" dedi.

'BU BİZİM GÖREVİMİZDİR'

Olay anında orada olan itfaiye çavuşu Niyazi Karabıyık, "Biz iki kişi kilitli olan kapıyı kırdık. İçeriye ben girdim ve odaları dolaştım. İçeride canlı kimsenin olmadığını söyledim. Daha sonra diğer arkadaşlar da yangını söndürerek, kontrol altına aldılar. Evin merdivenlerinden inerken Uğur Çetin arkadaşımızla karşılaştım. Kendisine yangının kontrol altına alındığını ve inmesini söyledim. O indikten hemen sonra ben de indim. Uğur arkadaşımız o sırada hortumu toplamak için asıldı. İtfaiye aracının arka tarafında ayağa kalktığı anda yere düştü. Hemen yanına koştuk. Sağlık ekiplerinin de orada olmasıyla müdahale edildi. Arkadaşımız orada talihsiz bir olay yaşadı. Bu tür olaylarla bizler her zaman karşılaşıyoruz. Bu bizim görevimizdir" diye konuştu.

'HER ZAMAN ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'

İtfaiye Amiri Şaban Gümüş ise şunları söyledi:

"Sağlık ekiplerine çok teşekkür ederiz. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Biz de arkadaşımızın yanında olmaya çalıştık. Bu tür olaylarla her zaman karşılaşıyoruz. Görevimiz gereği riskli bir iş yapıyoruz. Hayatımızı hiçe sayarak insanların ve hatta tüm canlı varlıkların hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Biz bunları yaparken de üzerimizde bir stres oluşuyor. Olay esnasında olmasa bile burada boş dururken bile yangın çıkacak mı ne zaman çıkacak diye stres oluyoruz. Stresten dolayı Türkiye'de çok fazla kalp krizi geçiren arkadaşımız var" dedi.


Uğur Çetin, Kalp Krizi, İtfaiye, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kalp masajıyla hayata döndürülen itfaiye erinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

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