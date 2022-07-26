KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLEN YAVRU KEDİ ÖLDÜ

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de esnaf Furkan Demir'in kalp masajıyla hayata döndürdüğü yavru kedi, iç kanama nedeniyle dün hayatını kaybetti.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde geçen hafta pazartesi günü akşam saatlerinde cadde üzerinde esnaf olan Furkan Demir'in (24), baktığı anne kedinin yavrusu, caddeden uzaklaşarak ara sokağa girdi. Bu sırada otomobil yavru kediye çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, o anlara tanık olan çocuklar, kediyi alarak Furkan Demir'in yanına getirdi. Kediyi yerden alarak, Demir'e getiren, zihinsel engelli olduğu öğrenilen çocuğun ağladığı görüldü. Elindeki yavru kediyi, tezgahın üzerine bırakan çocuklar, yaşananları Demir'e anlattı.

Demir, iş yerinin önüne bırakılan ve kalbi durduğunu fark ettiği kediye kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapan Demir, yavru kediyi hayata döndürdü. Anne kedi ise olan bitenleri izleyerek, bir an olsun bulunduğu bölgeden ayrılmadı. Yavru kediyi anne kedinin yanına bırakan Demir, daha sonra tesadüfen olay yerinden geçen ve Beykoz'da hayvan barınağında çalıştığı öğrenilen kişiye kediyi teslim etti. Yavru kedi, Beykoz'daki barınağa götürüldü. Burada tedavi altına alınan yavru kediden yaklaşık 8 gün sonra üzücü haber geldi. Kedinin iç kanamadan dolayı dün gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ÇOK ÜZÜLDÜK KEŞKE YAŞASAYDI"

Kediyi hayata döndüren Furkan Demir, "Aşırı iç kanamadan dolayı yavru kedimizi kaybettik. Çok üzüldük. Annesine tekrar kavuşturmak için bir planımız vardı. Ama olmadı. Keşke yaşasaydı" dedi. Vali Ali Yerlikaya'nın paylaşmış olduğu twitten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Demir, konunun gündeme gelmesinden sonra halktan da olumlu tepkiler aldığını söyledi. Demir, anne kedinin ise, psikolojik travmasının sürdüğünü belirterek, "O da bir anne. Her anne gibi yavrusunu gözlüyor ve bekliyor. Bundan sonra anne kediye ve şu anda hayatta olan bir başka yavrusuna daha fazla ilgi gösterip, daha fazla sahip çıkacağız" dedi.

Yürek ısıtan görüntülerin basında yer almasından sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından Furkan Demir'i tebrik etmişti.