Kalp masajıyla hayata dönmüştü, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Kalp masajıyla hayata dönmüştü, yaşam mücadelesini kaybetti

14.10.2022 14:43
Kalp masajıyla hayata dönmüştü, yaşam mücadelesini kaybetti

Eskişehir'de, yüzmek için girdiği Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata dönen şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de, yüzmek için girdiği Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata dönen şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre Ufuk Şarpal (59) bir arkadaşıyla birlikte yüzmek için Porsuk Çayı'na girdi. Ufuk Şarpal, bir süre yüzdükten sonra bilinmeyen bir sebeple boğulmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine olay yerine polis ve motosikletli 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Motosikletli sağlık ekibi olay yerine 4 dakikada ulaştı

Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Ufuk Şarpal'ın yapılan incelemede kalbinin durduğu anlaşıldı. Bunun üzerine olay yerine 4 dakikada ulaşan motosikletli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, tedavisinin devam etmesi için ambulansa alındı. Ambulansla hastaneye götürülen Şarpal'a yapılan kalp masajı olumlu sonuç verdi. Tekrar kalp atışı alınan Ufuk Şarpal, tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Şarpal'ın, bugün sabah saatlerinde tekrar kalbi durdu. Sağlık ekipleri tarafından tekrar müdahale edilen şahsın, kalp atışları geri geldi. Ardından bir süre sonra tekrar kalbi duran Ufuk Şarpal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Porsuk çayı, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalp masajıyla hayata dönmüştü, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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