Kalp nakli bekleyen Ali Hamza, yaşama tutunamadı - Son Dakika

ANKARA'da, oyun oynarken kalbi duran, kalp masajıyla hayata döndürülen ve 6 aydır kalp pompasına bağlı olarak nakil bekleyen Ali Hamza Kaymakçı (4,5) hayatını kaybetti. Anne Sultan Kaymakçı, "Ali Hamza'nın bu zamana kadar yaşaması bile mucizeydi. Minik bedeni, daha fazla bu acıya dayanamadı" dedi.

Sultan-İsmail Kaymakçı çiftinin doğuştan kalp büyümesi olan oğulları Ali Hamza'ya 1,5 yıl önce kalp nakli yapılması kararlaştırıldı; ancak uygun organ bulunamadı. 6 ay önce evde oyun oynadığı sırada kalbi duran Ali Hamza, ailesi tarafından evlerinin yanındaki hastaneye kaldırıldı. Acil serviste 25 dakika kalp masajı yapılarak, hayata yeniden döndürülen Ali Hamza, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Hamza, yoğun bakımda tedaviye alınarak, kalp pompası cihazına bağlandı. 6 aydır kalp pompasına bağlı yaşayarak, kalp nakli bekleyen Ali Hamza, hayatını kaybetti. DHA'nın hastanede tedavisi sürerken görüntülediği Ali Hamza'nın cenazesi, Sincan'daki Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ALİ HAMZA MUCİZEYİ BAŞARDI'

Ali Hamza'yı kaybetmenin acısını yaşayan anne Sultan Kaymakçı, "Ali Hamza'nın bu zamana kadar yaşaması bile mucizeydi. Nakil bekleyenler kalp pompasına bağlı olarak en fazla birkaç hafta yaşıyorlarmış. Ali Hamza bir mucizeyi başardı ve 6 ay kalp pompasına bağlı olarak nakil bekledi. Sabaha karşı uyurken de kalbi durdu. Minik bedeni daha fazla bu acıya dayanamadı. Bizim yaşadığımız acıyı umarım başka nakil bekleyen aileler yaşamaz. İyileşip eve gitmeyi bekliyordu Ali Hamza. Ne yazık ki olmadı" dedi.