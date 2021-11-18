Üye Girişi
Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti - Son Dakika

Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti

18.11.2021 12:09

Kalp nakli için bekleyenler arasında Türkiye'de ilk sırada yer alan Emirhan Taçyıldız doğum günü öncesi hastane odasından Türkiye'ye seslenip "Ben olsam ben de organlarımı bağışlardım" demişti. Tüm Türkiye'yi duygulandıran Emirhan Taçyıldız, doğum gününde yaşamını yitirdi.

Doğuştan kalp hastası olan, 8 yıldır organ bekleme listesinde kalp nakli için bekleyen ve iki haftadır da 'acil' listesinde Türkiye'de ilk sırada yer alan Emirhan Taçyıldız, 13'ncü doğum gününde yaşamını yitirdi. Emirhan Taçyıldız, Gaziosmanpaşa'da bulunan Paşaçayırı Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. DHA aracılığı ile sesini duyurmaya çalışan Emirhan'ın annesi Emine Taçyıldız, gözyaşları içinde organ bağışı çağrısında bulunmuş, "Ne olur bağış yapın, oğluma hayat olun" demişti. Emirhan'ın en büyük hayali iyileştiğinde lunaparkta hızlı tren ve gondola binmekti.

Emirhan'dan acı haber... Doğum gününde yaşamını yitirdi

HAYATI HASTANELERDE GEÇTİ

Musa ve Emine Taçyıldız çiftinin dört oğlundan en büyüğü olan Emirhan Taçyıldız, doğuştan kalp hastasıydı. Nadir görülen iki kalp hastalığını birden taşıyordu. Bir haftalık bebekken 'restriktif kardiyomiyopati' teşhisi alan talihsiz çocuğun durumuna 'süngerimsi kalp hastalığı' da eşlik ediyordu. Her iki kalp kası hastalığı da Emirhan'ın kan pompalayan kalp boşluklarının düzgün şekilde gevşeyememesi nedeniyle, vücuduna yeterince kan pompalanamamasına yol açıyordu. Hayatı hastanelerde geçen Emirhan, geçtiğimiz hafta kalbinde oluşan pıhtılar nedeniyle acilen yoğun bakıma alınmış, tedavisinden sonra nakil ameliyatını olana kadar hastanede gözetim altında tutulmak üzere servise yatırılmıştı.

Emirhan'dan acı haber... Doğum gününde yaşamını yitirdi

TÜM TÜRKİYE'YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Durumu çok riskli olduğu için evine de taburcu edilemeyen talihsiz çocuk, 13'ncü doğum gününden iki gün önce Demirören Haber Ajansı aracılığı ile sesini tüm Türkiye'ye duyurmuş ve organ bağışı çağrısında bulunmuştu. Ancak Emirhan'ın kalbi hastalıklarının yüküne daha fazla dayanamadı ve tedavi gördüğü Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Kasım'da, tam da doğum gününde yaşamını yitirdi. Emirhan, Gaziosmanpaşa'da bulunan Paşaçayırı Camii'nde bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğle vakti kılınan cenaze namazı ardından Emirhan'ın cenazesi Boğazköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Emirhan'ın annesi Emine Taçyıldız, babası Musa Taçyıldız, kardeşleri ve akrabaları katıldı.

Emirhan'dan acı haber... Doğum gününde yaşamını yitirdi

BÜTÜN AİLE ORGANLARINI BAĞIŞLAMA KARARI ALDI

Cenaze namazı sonrası konuşan Emirhan'ın amcası Ahmet Taçyıldız, "Bu haberi yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Keşke organ bağışı Türkiye genelinde herkeste olsa, insanlar bağışladıkları organları insanlarda nasıl hayat bulduğunu görebilseler. Bizlerde Taçyıldız ailesi olarak Emirhan'ın ölümü sonrası bütün organlarımızı bağışlama kararı aldık. İnşallah bütün insanlarımız bunu yapar" dedi. Emirhan'ın diğer bir amcası Arif Taçyıldız ise "Emirhan'a nakil yetişmedi. Dün Emirhan'ın doğum günüydü. Büyük bir acı yaşıyoruz. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Emirhan'ın son isteği normal çocuklar gibi koşup oynamak ve gondola binmekti" diye konuştu.

Emirhan'dan acı haber... Doğum gününde yaşamını yitirdi

BEKLEME LİSTESİNDE TÜRKİYE'DE İLK SIRADAYDI

Emirhan'dan geriye annesinin son bir umut organ bağışı için yaptığı çağrılar ve en çok da lunaparkta yapmak istediklerini söylediği cümleleri kaldı. "İğne ve serumlardan ellerimde güç kalmadı, elimde olsa tüm organlarımı bağışlardım" diyen küçük çocuk, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki odasından Türkiye'ye seslenip "Dışarı da çok çıkmak istemiyorum. Çünkü insanların sorduğu tek soru var. O da neden bu kadar zayıfsın? Neden hiçbir şey yemiyorsun? Bilmiyorlar ki ilaçlar zayıflatıyor, çok rahatsızım bu konudan. Bir de ellerim artık çok acıyor, derman kalmadı, kaldıramıyorum bile, iğneden serumdan. 13 senedir hep hastanelerdeyim. Çoğu şey yasak olduğu için yapamıyorum. Lunaparkta hızlı trene binmeyi çok istiyorum, gondola da binemedim. Çünkü yasak. Sadece çarpışan otoya binebildim, o da annemle beraber" demişti.

Kalp nakli bekleyen Emirhan'dan acı haber! Doğum gününde yaşamını yitirdi

ANNESİ "OĞLUMA CAN OLUN" DEDİ AMA OLMADI

Anne Emine Taçyıldız ise gözyaşları içinde herkesi organ bağışına çağırarak "Doğdu doğalı hastanelerdeyiz. İlk çocuğum, en büyük oğlum Emirhan. 4 kardeşler, en büyüğü. Çocuğum iyileşsin istiyorum, yıllardır hastanelerde iğne ilaç tedavisi görüyor. Hayata tutunsun, arkadaşları gibi koşsun, yürüsün, doğru düzgün yemek yiyebilsin, ilaçlardan uzak olsun istiyorum. Oğlumu yaşatmak istiyorum, acilin de acili ilk sırada nakil bekleme listesinde. Allah'ım bir mucize yaratsın, oğlum hayata tutunsun tek dileğim bu. Bir umut bekliyoruz. 7-8 senedir nakil sırasında, sesimi duysunlar bir anne olarak, lütfen organ bağışlayın. Bağış yapın, oğluma hayat verin, can verin" diyerek çağrıda bulunmuştu.

Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti

Türkiye, Doğum, Kalp, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret 12:31 Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı 12:20 Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı 12:17 Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı 11:40 Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek 11:19 Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü 11:02 PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti 11:00 Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? 10:27 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
12:32 Halil Umut Meler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek
12:31 Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret
12:22 Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı
12:20 Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı
12:19 Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8
12:16 Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı
11:47 İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları
11:39 Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı
11:31 Bakanlıktan döviz alım satımındaki düzenlemeye ilişkin açıklama: Piyasaya müdahale söz konusu değil
11:27 Otomotiv devinin mini aracı Türkiye'de satışa çıkıyor: 20 bin TL
Halil Umut Meler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek Halil Umut Meler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek         
12:33
Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı         
12:22
Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8 Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8         
12:19
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi         
11:10
Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın         
11:02
İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti         
10:42
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor? İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 12:37:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement