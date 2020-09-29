Kalp nakli bekleyen Esila: Organlarınızı cennete götürmeyin - Son Dakika

RİZE'de, kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi'nin (12) yoğun bakım ünitesinde kaldığı dönemde organ bağışına dikkat çekmek için yaptığı, kendi kalbinin 'siyah', mezardaki ölünün de 'kırmızı' olduğu resim, sosyal medyada ilgi gördü. 2 yıldır kalp destek cihazı ile yaşayan Esila, "Organlarınızı cennete götürmeyin, onlara burada ihtiyaç var" dedi.

Çaykur Rizespor'un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi'nin kızı Esila'ya, 2 yıl önce tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği tanısı konuldu. Kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, yoğun bakım ünitesinde kaldığı dönemde, organ bağışına dikkat çekmek için kendi kalbinin 'siyah', mezardaki ölünün ise 'kırmızı' olduğu resmi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan resim, binlerce kişi tarafından beğenilip, ilgi gördü. Evde izole bir ortamda tedavisi süren Tüfekçi, kalp nakli olacağı günü bekliyor.