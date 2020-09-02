Kalp nakli bekleyen küçük Neslihan'dan organ bağışı çağrısı - Son Dakika

İZMİR'de kalp yetmezliği tanısıyla yaklaşık 3 yıldır kalp nakli bekleyen 10 yaşındaki Neslihan Filiz, "Lütfen organ bağışçısı olalım çocuklar iyileşsinler. Ben de büyüyünce kalp doktoru olup, çocukları iyileştireceğim" dedi.

Bornova ilçesinde yaşayan Filiz ailesi, kızları Neslihan Filiz'i 2017 yılının mayıs ayında göğsündeki ağrı nedeniyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp yetmezliği tanısı koyulan küçük kıza, damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle anjiyo yapıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'ne sevk edilen Neslihan, kalp nakli olmak için donör beklemeye başladı. Enfeksiyon riski olduğu için evden dışarı çıkamayan Neslihan, kendi gibi nakil bekleyenlerin sağlığına kavuşabilmesi için organ bağışı çağrısında bulundu. Neslihan Filiz, "Ben büyüyünce kalp doktoru olmak istiyorum. Doktor olup çocuklara bakacağım. Onları iyileştireceğim. Lütfen organ bağışçısı olalım, çocuklar iyileşsinler" dedi.

'KALP BULUNMADIĞI SÜRECE SAĞLAM OLAN ORGANLARI DA BOZULACAK' Anne Sevgi Filiz de, "Doktorlar, kalp bulunmadığı sürece kızımın diğer organlarının da bozulacağını söyledi. Zamanımız kısıtlı" diye konuştu.'ORGAN BEKLEYEN ÇOK ÇOCUĞUMUZ VAR'Anne Filiz, "Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurduk ve burada yapılan tahlillerde kalp yetmezliği olduğu anlaşıldı. Kalp yetmezliğinden dolayı damarları tıkandığı için anjiyo oldu. Anjiyo sonrasında Ege Üniversitesi Hastanesi'nde takibe alındık ve nakil beklemeye başladık. 2017 yılının Mayıs ayından beri nakil bekliyoruz. Organ nakli bekleyen ne yazık ki çok fazla çocuğumuz var. 15-16 yaşlarında çocuklar kalp yetmezliğinden dolayı vefat ediyor" dedi. 'ORGANLAR TOPRAK OLMASIN'Sevgi Filiz, herkesin bağışçı olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Organlar toprak olmasın, binlerce organ bekleyen çocuk var. Vatandaşlarımız hayat kurtarsınlar, bağış yapsınlar. Vefat eden kişinin ailesi de kaybettikleri kişinin bir parçasının her zaman yaşadığını bilsin. Kızım bu rahatsızlığından dolayı okula gidemiyor. Yürüme sorunu var hemen yoruluyor ve çabuk enfeksiyon kapıyor. Evden eğitim görüyor. Bazen şikayetleri artıyor, hastaneye yatıyoruz. 15 gün ile 3 ay arasında yatış yaptığımız oluyor, çünkü akciğerlerinde zaman zaman enfeksiyon meydana geliyor."