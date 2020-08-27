Kalp nakli bekleyen Ömer'e, destek cihazı takılacak - Son Dakika

Kalp nakli bekleyen Ömer'e, destek cihazı takılacak

ADANA'da doğuştan kalbinde delik olan Ömer Ulaş Yıldız'a (18) Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo yapıldı, kalp pili ve şok cihazı takıldı.

Kalp nakli bekleyen Ömer'e, destek cihazı takılacak, System.String[]
ADANA'da doğuştan kalbinde delik olan Ömer Ulaş Yıldız'a (18) Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo yapıldı, kalp pili ve şok cihazı takıldı. Ani ölüm riski bulunan Ömer'e, kalp nakli yapılana kadar kalp destek cihazı takılacak.

Tuğba-Serkan Yıldız çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Ömer Ulaş Yıldız, doğuştan kalbi delik olarak dünyaya geldi. 1 yaşında kalbinden ameliyat olan Ömer, Kurban Bayramı öncesi rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edilen Ömer, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Ömer'in kalbine pil ve şok cihazı yerleştirildi. Önümüzdeki ay kalbine destek cihazı konulması planlanan Ömer için kalp nakli de uygun görüldü.

'KALP DESTEK CİHAZI TAKILACAK'Başkent Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Atilla Sezgin, Ömer'e henüz 1 yaşında yapılan ameliyatta, yapılması gerekenin yapıldığını ve ameliyat sonrası normal bir şekilde bu yaşına kadar geldiğini söyledi. Ömer'in son 1-2 aylık döneminde dikkatsizliği sonucu kilo aldığını ve kalp yetmezliğinin arttığını söyleyen Sezgin, "Kalp yetmezliği ile birlikte kalbin çalışma düzeni bozulmuş" dedi. Ömer'in kalbindeki iki bölmede yıpranmaların olduğunu, kalp nakli bulunana kadar kalp destek cihazı takılacağını kaydeden Sezgin, "Kalp bulamadığımız sürece Ömer'e kalp nakli yapamayacağız. Bunun yerine kalp nakline alternatif olarak geliştirilen ya da geçici süre olarak bekletilip kalp bulunduğunda kalp nakline dönüştürebileceğimiz imkanlarımız var. Bunlar da mekanik destek cihazları. Biz Ömer'e bunun konup konamayacağını test etmek için kateter yaptık ve buna uygun olduğunu, kalp nakline de uygun olduğunu gördük. Dolayısıyla bunu koyduğumuzda kalp nakli listesine alacağız Ömer'i. Uygun bir verici bulursak da destek cihazına rağmen kalp nakline çevirmek planlarımız arasında olacak" dedi.'ANİ ÖLÜM RİSKİ VAR'Ömer'in kalbinin çok az kan pompaladığını belirten Sezgin, sağlıklı bir kişinin kalbinin günde 4 ile 7 litre arasında kan pompaladığını, ancak Ömer'in kalbinin ise 1 ile 1.5 litre kan pompaladığını söyledi. Bunun Ömer'i hareketsiz bıraktığını ifade eden Sezgin, Ömer'e kalp destek cihazının yerleştirileceğini; ancak bunun yeterli kalmama ihtimalinin de olduğunu aktardı. Böyle bir durumun olması durumunda ise ikinci bir cihaza ihtiyaç duyulacağını da söyleyen Sezgin, "Ömer için yaptığımız bir farklı uygulama da kalbine şoklama cihazı koyduk. Ömer'in şimdi en büyük riski ani ölüm riskidir. Kalp kendine gelen kanı atamadığı için şişiyor, her an ritmi bozulup yarı ölüm ya da ölüm öncesi evreye girerse ve orada şoklama cihazı devreye girmezse hastayı kurtaramazsınız, hasta ölür. Biz 'bu tür olumsuzluklar olmasın' diye de kardiyolog arkadaşlarla birlikte ona şoklama cihazı koyduk. Bu bir süreç işi. Biz yaklaşık 1 aylık bir süreçten sonra da destek cihazını koymayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Baba Serkan Yıldız ise, oğlunun hayati riskinin devam ettiğini, acil kalp nakli olması gerektiğini söyledi.


- Ankara

Başkent Üniversitesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kalp nakli bekleyen Ömer'e, destek cihazı takılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi Milli kaleci Sinan Bolat, Belçika temsilcisi Gent ile anlaştı Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı Lazio, deneyimli kaleci Pepe Reina'yı kadrosuna kattı 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak         
15:38
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı         
15:36
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak         
14:57
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak         
00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil         
00:34
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor         
23:26
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı         
23:20
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 19:36:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalp nakli bekleyen Ömer'e, destek cihazı takılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei