Kalp nakli ile sağlığına kavuşan hasta, organlarını bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kalp nakli ile sağlığına kavuşan hasta, organlarını bağışladı - Son Dakika

Kalp nakli ile sağlığına kavuşan hasta, organlarını bağışladı

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 45 gün önce, trafik kazasında hayatını kaybeden gencin kalbi nakledilen Denizlili Necip Fazıl Çetin, Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerini evine davet ederek, eşi Elife Çetin ile organ bağışı formunu doldurdu.

Kalp nakli ile sağlığına kavuşan hasta, organlarını bağışladı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 45 gün önce, trafik kazasında hayatını kaybeden gencin kalbi nakledilen Denizlili Necip Fazıl Çetin, Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerini evine davet ederek, eşi Elife Çetin ile organ bağışı formunu doldurdu.

Çetin, Bozkurt ilçesindeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 ay önce grip şikayetiyle gittiği hastanede kalp hastası olduğunu öğrendiğini söyledi.


Nakil yapılması gerektiğini duyduğunda büyük şok yaşadığını anlatan Çetin, sonraki süreçte donör beklemeye başladığını belirterek, şöyle konuştu:

" Antalya'dan telefonla aradılar. Uygun donör çıktığını ve hemen gelmemi söylediler. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarının ailesi tarafından bağışlanmasıyla kalp nakli oldum. Kalp rahatsızlığım çıkmadan önce organ bağışı konusunda bilgi sahibi değildim. Gazetede, televizyonda organ naklini duyuyordum. Fakat insan kendi başına gelmeyince önemsemiyor. Nakil olduktan sonra organ bağışının önemini, bağışın yeni bir can ve yeni bir umut olduğunu anlamış oldum. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum."

Elife Çetin ise eşinin rahatsızlığı sonrası organ bağışının önemini anladıklarına işaret ederek, "Eşimin başına bu durum gelmeseydi organ bağışında bulunur muydum bilmiyorum ama şu an düşündüğümde ve yaşadıklarımızı göz önüne aldığımda bağışta bulunmak istedim. Bir kişiye can vermek, onun hayata tutunmasını sağlamak güzel bir duygu. Umarım organ bağışı bekleyen tüm hastalar sağlıklarına kavuşur." ifadelerini kullandı.

Çetin Bozkurt, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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