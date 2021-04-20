Kalp nakli olan Beyza Nur, aynı kaderi paylaştığı yaşıtlarını umutlandırdı - Son Dakika

Kalp nakli olan Beyza Nur, aynı kaderi paylaştığı yaşıtlarını umutlandırdı

20.04.2021 11:01

İzmir'de, kalp nakli olup sağlığına kavuşan 16 yaşındaki Beyza Nur Hona, aynı serviste yıllardır organ bağışı bekleyen yaşıtları için motivasyon kaynağı oldu.

İzmir'de, kalp nakli olup sağlığına kavuşan 16 yaşındaki Beyza Nur Hona, aynı serviste yıllardır organ bağışı bekleyen yaşıtları için motivasyon kaynağı oldu.

Buca ilçesinde annesiyle yaşayan Hona, 2018 yılında aniden rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine götürüldü.

Tetkiklerde ileri derecede kalp yetmezliği teşhisi konulan Beyza Nur, nakil listesine alındı. Yaşamına yapay kalp cihazıyla devam etmek zorunda kalan Hona, enfeksiyon değerlerinin yükselmesi nedeniyle 15 ay önce yeniden hastanede tedavi altına alındı.

Bu süreçte 3 ay arayla 2 kez beyin kanaması geçiren Beyza Nur, yaşama tutunmayı başardı.

Beyza Nur'a bir ay önce beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki bir çocuğun kalbi nakledildi.

Yeni kalbiyle yeni bir hayata "merhaba" diyen Beyza Nur, aynı serviste kalp nakli bekleyen yaşıtlarına da umut oldu. Tedavisine hastanede devam edilen Hona, sık sık bir araya geldiği kalp nakli bekleyen arkadaşlarına moral veriyor.

"İnşallah bağışlar artar"

Beyza Nur Hona, AA muhabirine, kalp nakli olduktan sonra her geçen gün kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

Uygun kalbin bulunduğunu öğrendiğinde ağladığını belirten Hona, "Yapay kalple yaşamak kolay değil. Kovid-19 sürecinde kalp nakli olamam diye düşünüyordum. Nakiller azaldı. Ama uygun kalp bulunduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Hastanede kalp nakli olmayı bekleyen arkadaşlarım var. İnşallah bağışlar artar, onlar da en kısa sürede nakil olup sağlıklarına kavuşur. Bunu çok istiyorum. Onlara da hep moral veriyorum." diye konuştu.

Sağlık sorunları nedeniyle okuluna devam edemediğini hatırlatan Hona, yeni kalbiyle eğitim hayatını tamamlayıp öğretmen olmak istediğini aktardı.

Anne Aysel Şimşek ise kızının sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kızını yaşama bağlayacak olan kalp bulunduğu zaman evlatlarını kaybeden aile için üzüldüğünü dile getiren Şimşek, "Aileler beyin ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarını bağışlasın ki organ nakli bekleyen hastalara umut olsunlar. Kızım organ nakil olmasına rağmen bana kendisinin organlarını bağışlamam konusunda vasiyette bulundu." diye konuştu.

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği'nin nakil sürecinde kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Şimşek, derneğin kızı için gerekli olan ilaçları karşıladığını vurguladı.

"Herkes organ bağışında bulunsun"

Hona ile aynı serviste kalp bekleyen 16 yaşındaki Kader Gökbaş ise yaşamını 2 yıldır yapay kalp cihazıyla sürdürdüğünü anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan organ bağışlarının kendisini çok üzdüğünü dile getiren Gökbaş, "Beyza Nur'un kalp nakli olması hepimizi umutlandırdı ve sevindirdi. Sağlık durumu da çok iyi. Herkes organ bağışında bulunsun. Bir hayat kayboluyor ama başka hayata umut oluyorlar." diye konuştu.

Münire Cemre Yılmaz da 3 yıldır kalp nakli beklediğini ifade ederek, "Beyza Nur ablaya uygun kalbin bulunduğunu öğrenince hepimiz çok mutlu olduk. Kovid-19 sürecinde organ bağışı az olduğu için onun nakil olması bizim için motivasyon kaynağı oldu. Ben de nakil olana kadar hastanede kalacağım. İnşallah bana da bir kalp bulunur ve sağlığıma kavuşurum." dedi.

"Kalp nakli sayısı azaldı"

EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar da Kovid-19 sürecinde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bağış azlığı nedeniyle kalp nakillerinin bir hayli düştüğünü söyledi.

Beyza Nur'un yaşadığı hastalıklara rağmen hiçbir zaman moralini bozmadığını anlatan Tutar, "O hep mücadele etti. Uygun kalbin bulunmasıyla birlikte servisteki diğer çocuklara umut oldu. Sağlık durumu çok iyi." ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da üniversite bünyesinde hizmet veren organ nakil uygulama ve araştırma merkezinin Türkiye'de bu konuda önemli bir referans merkezi olduğunu belirterek, organ bağışına yönelik farkındalığın artması konusunda da çalışma yaptıklarını kaydetti.

Kalp nakli olan Beyza Nur, aynı kaderi paylaştığı yaşıtlarını umutlandırdı
Kalp nakli olan Beyza Nur, aynı kaderi paylaştığı yaşıtlarını umutlandırdı
Kalp nakli olan Beyza Nur, aynı kaderi paylaştığı yaşıtlarını umutlandırdı
Kalp nakli olan Beyza Nur, aynı kaderi paylaştığı yaşıtlarını umutlandırdı

Ege Üniversitesi, İzmir, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kalp nakli olan Beyza Nur, aynı kaderi paylaştığı yaşıtlarını umutlandırdı - Son Dakika


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