Kalp Nakli Olan Hasta, Ambulans Uçakla Ankara'ya Götürüldü
1 saat önce
Bingöl'de kalp nakli olan Ömer Anşin (25), enfeksiyon kapması sonucu ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Bingöl
'de kalp nakli olan Ömer Anşin (25), enfeksiyon kapması sonucu ambulans uçakla Ankara
'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce kalp nakli olan Anşin'in enfeksiyon kapması sonucu İl Sağlık Müdürlüğü
112 Komuta Kontrol Merkezi Sağlık Bakanlığı
hava koordinasyonuna durumu aktardı.
Anşin'in, bakanlığa bağlı ambulans uçakla Ankara'ya nakli sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:47 Kaynak: AA
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