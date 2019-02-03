Son Dakika Haberleri: Kalp Nakli Olan Hasta, Ambulans Uçakla Ankara'ya Götürüldü

Kalp Nakli Olan Hasta, Ambulans Uçakla Ankara'ya Götürüldü

1 saat önce

Bingöl'de kalp nakli olan Ömer Anşin (25), enfeksiyon kapması sonucu ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kalp Nakli Olan Hasta, Ambulans Uçakla Ankara'ya Götürüldü, System.String[]
Bingöl'de kalp nakli olan Ömer Anşin (25), enfeksiyon kapması sonucu ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce kalp nakli olan Anşin'in enfeksiyon kapması sonucu İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi Sağlık Bakanlığı hava koordinasyonuna durumu aktardı.

Anşin'in, bakanlığa bağlı ambulans uçakla Ankara'ya nakli sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:47 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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