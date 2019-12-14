Kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Yusuf'tan acı haber - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Yusuf'tan acı haber - Son Dakika

Kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Yusuf'tan acı haber

6 saat önce

Bursa'da yaşayan ve 5 ay önce Ankara'da kalp nakli olan 7 yaşındaki Yusuf Turhan hayatını kaybetti.

Kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Yusuf'tan acı haber, System.String[]

Bursa'da yaşayan ve 5 ay önce Ankara'da kalp nakli olan 7 yaşındaki Yusuf Turhan hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bursalı 7 yaşındaki Turhan kalbindeki rahatsızlık dolayı yaklaşık iki yıldır tedavi görüyordu. Nisan ayında tedavi için gittiği Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesinde kalp nakli için sıra bekleyen Yusuf'a Temmuz ayında kalp nakli yapıldı. Nakil sonrası aynı hastanesine tedavisine devam edilen Yusuf, dün hayatını kaybetti.


Minik Yusuf'un cenazesi bugün Harmancık ilçesi Dedebali Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BURSA

Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak
Genç kız, tartıştığı sürücü tarafından dövülüp otomobilden atıldı 2 çocuğun canını alan şırınga çikolatadaki ihmalin bedeli 10 kuruş 20 kişilik grup aralarına aldıkları 3 kişiyi öldüresiye dövdü

Son Dakika Haberleri
16:32 Filistin Kadın İşleri Bakanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
16:31 İskenderun demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-4 - Son Dakika
16:30 'KADINLAR SİLAHLANSIN' TARTIŞMASINDA KADINLARDAN BİREYSEL SİLAHLANMAYA TEPKİ - Son Dakika
16:30 Çorlu'da apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
16:30 Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi 1 ölü - Son Dakika
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 16:36:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Yusuf'tan acı haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]