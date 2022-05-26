Kalp nakliyle hayata tutundu, şimdi kalbi organ nakli için atıyor - Son Dakika
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Kalp nakliyle hayata tutundu, şimdi kalbi organ nakli için atıyor

26.05.2022 11:09

Kalp nakliyle hayata tutunan Ercan Çalışkan, Karaman'da kurduğu dernekle organ bağışına dikkati çekiyor, hiçbir karşılık beklemeden hastaların yardımına koşuyor.

Kalp nakliyle hayata tutunan Ercan Çalışkan, Karaman'da kurduğu dernekle organ bağışına dikkati çekiyor, hiçbir karşılık beklemeden hastaların yardımına koşuyor.

Genç yaşta babasını kaybeden 63 yaşındaki Çalışkan, 1989'da kalp krizi geçirdi. Rahatsızlığı ilerleyince 2010'da beyin ölümü gerçekleşen genç bir kızın bağışlanan kalbinin nakledilmesiyle hayata tutunan Çalışkan, o günden sonra hastalara yardım etmeye çalıştı.

Çalışmalarını 2018'te kurduğu Karaman Organ Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAR-ON-DER) çatısı altında yoğunlaştıran Çalışkan, çeşitli etkinliklerle organ bağışına dikkati çekiyor.

Organ bağışının önemini anlatan seminerler ve doktorların katılımıyla konferanslar düzenleyen, ev toplantıları yapan, stantlar kuran Çalışkan, bugüne kadar çok sayıda kişiye nakil yapılmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Nakil bekleyen hastalar ile ailelerine dernek aracılığıyla destek olan, ömrü yettiğince çalışmalarına devam etmeyi düşünen Çalışkan, AA muhabirine, Almanya'da çalıştığı dönemde ilk geçirdiği kriz sonrası kalbinin çok hasar gördüğünü söyledi.

Yurt dışında kalp ameliyatı olmak istediğini ancak doktorların sıcak bakmadığını anlatan Çalışkan, ikinci kez kalp krizi geçirince malulen emekli olduğunu dile getirdi.

Çalışkan, Türkiye'de geçirdiği ameliyat sonrası 15 yıl sağlıklı yaşadığını ancak bir süre sonra kalp yetmezliği rahatsızlığının ortaya çıktığını belirterek, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdum. Kalp nakli olmam gerektiğini söylediler. Çok zor durumdaydım. Ölümle yaşam arasında gidip gelirken genç bir kızın bağışlanan kalbi bana umut oldu. Nakil oldum. Bu kardeşimizin kalbiyle yaşıyorum. Ona sürekli dua ediyorum. Allah ailesinden de razı olsun. Bu tür aileler çoğalsın." diye konuştu.

"En büyük sevincimiz bu insanları sağlıklı olarak görmek"

Kalp nakli olduktan sonra kendisine imkanları dahilinde organ nakli ve bağışı için çalışmaya adayacağı sözünü verdiğini vurgulayan Çalışkan, şunları söyledi:

"İlimizde KAR-ON-DER'i kurdum. Dernek olarak şu ana kadar 70'e yakın böbrek nakline vesile olduk. 30'a yakın karaciğer, 5 kişiye yapay kalp, 4 kişiye de kadavradan kalp nakli yapılmasına vesile olduk. Hiçbir karşılık beklemeden bu insanları yeri geldiğinde Antalya'ya götürüyor, maddi manevi destek oluyoruz. Tedavilerini sağlıyoruz. Hocalarımla kardeş gibi olduk. En büyük sevincimiz bu insanları sağlıklı olarak görmek. Birçok kişi hastalığında nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyor."

Kadavradan nakillerin artması için organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Çalışkan, bu duyarlılığı artırmak için mücadele verdiğini kaydetti.

Kalp nakliyle hayata tutundu, şimdi kalbi organ nakli için atıyor
Kalp nakliyle hayata tutundu, şimdi kalbi organ nakli için atıyor
Kalp nakliyle hayata tutundu, şimdi kalbi organ nakli için atıyor
Kalp nakliyle hayata tutundu, şimdi kalbi organ nakli için atıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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