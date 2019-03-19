Kalp Rahatsızlığı Bulunan Bebek Helikopterle Nakledildi
1 saat önce
AYDIN'da kalp rahatsızlığı bulunan 5 günlük bebek, ambulans helikopterle İzmir'deki hastaneye sevk edildi.
AYDIN'da kalp rahatsızlığı bulunan 5 günlük bebek, ambulans helikopterle İzmir
'deki hastaneye sevk edildi. Aydın
'da yaşayan Halis Gelturan ve Safiye Gelturan çifti, Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bebek sevinci yaşadı. Safiye Gelturan, 15 Mart Cuma günü, bir kız bebek dünyaya getirdi. Henüz ismi bile konmayan bebekte, yapılan tetkiklerde doğuştan gelen bir kalp hastalığı olan 'Fallot Tetralojisi' saptandı. Bunun üzerine doktorlar, ileri tetkik ve ameliyatların yapılması için bebeğin İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakline karar verdi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
, Sağlık Bakanlığı
Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçerek helikopter ambulans talep etti. Bakanlık tarafından tahsis edilen ambulans helikopter dün akşam Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan helikopter pistine indi. Kara ambulansıyla alana getirilen bebek, kuvözle helikoptere nakledilerek, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:30 Kaynak: DHA
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