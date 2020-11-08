Son dakika: KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ESTETİK AMELİYATINDAN DÖNDÜ, PARANIN İADESİ İÇİN DAVA AÇTI - Son Dakika

Son dakika: KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ESTETİK AMELİYATINDAN DÖNDÜ, PARANIN İADESİ İÇİN DAVA AÇTI

08.11.2020 09:51
Son dakika: KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ESTETİK AMELİYATINDAN DÖNDÜ, PARANIN İADESİ İÇİN DAVA AÇTI, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ŞİŞLİ'de genç bir kadın, kendisinde kalp rahatsızlığı belirlenmesi nedeniyle estetik ameliyattan vazgeçtiği halde, ödediği 100 bin liranın iade edilmediği iddiasıyla, estetik merkezi sahibine dava açtı.

ŞİŞLİ'de genç bir kadın, kendisinde kalp rahatsızlığı belirlenmesi nedeniyle estetik ameliyattan vazgeçtiği halde, ödediği 100 bin liranın iade edilmediği iddiasıyla, estetik merkezi sahibine dava açtı.  Hazırlanan iddianamede işletme sahibi B.C'nin "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 34 yaşındaki Elmas Sinop'un, 10 Haziran 2019'da Şişli'deki estetik merkezine bel bölgesindeki yağlanmaları sebebiyle başvurduğu anlatıldı. Firma sahibi B.C'nin müştekiye ameliyat gerektiğini  söylediği, müşteki Sinop'un da ameliyat için şirket hesabına 100 bin lira aktardığı ve öncesinde de şirkete 1000  lira avans verdiği kaydedildi.

İddianameye göre; Elmas Sinop ameliyat olup olamayacağıyla ilgili kontrol için gittiği hastanede, kardiyolojik açıdan ameliyatın riskli bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine kliniğine giderek ameliyattan vazgeçtiğini bildirdiği, ödediği parayı sözlü ve mail atarak geri istediği iddianamede ifade edildi.

RİSKLİ OLMASINA RAĞMEN AMELİYAT YAPMAK İSTEDİLER

İşletmenin müşteki Elmas Sinop'u oyaladığı ifade edilen iddianamede, riskli olmasına rağmen ameliyat yapmak istedikleri ancak müşteki Sinop'um ameliyat olmayı kabul etmediği belirtildi. Olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen işletmenin parayı iade etmediği, müştekinin de şikayetçi olduğuna yer verildi.  Sanık B.C de iddianemedeki ifadesinde, belirtilen ödemenin sözleşme ücreti olduğunu, müştekinin rahatsız olduğunu söylemesi üzerine farklı günlerde iki ameliyat teklif ettiğini fakat müştekinin kabul etmemesi nedeniyle ameliyat yapılmadığını beyan ettiği kaydedildi.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamenin değerlendirme kısmında ise müşteki Elmas Sinop'un parayı şirkete operasyon için ödediği, operasyonun gerçekleşmemesine rağmen sanığın parayı iade etmemesinin devir olgusunu inkar anlamı taşıyacağı belirtildi. Değerlendirme kısmında şüphelinin hizmet nedeniyle parayı elinde bulundurduğundan üzerine atılı suçu işlediğinin kabul edildiği iddia edildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilen iddianamede, şüpheli B. C'nin  "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.Tutuksuz sanıık, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

"KALP DOKTORU AMELİYATA ASLA UYGUN OLADIĞIMI SÖYLEDİ"Yurtdışında yaşayan ve DHA'ya görüntülü açıklama yapan müşteki Elmas Sinop ise hukuki sürecin devam ettiğini belirterek "Yaklaşık bir yıl önce bazı estetik operasyonlar yaptırmak için başvurdum. Ameliyattan bir gün önce anestezi doktoru, doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığım olduğu için kalp doktorundan rapor istedi. Kalp doktoru da beni muayene ettikten sonra ameliyata asla uygun olmadığımı, çok tehlikeli olduğunu söyledi" dedi.

"DAHA ÖNCE YAPTIKLARI İŞLEMLERDE KİMSENİN ÖLMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER"Doktor raporunu işletmeye sunduğunu belirten Elmas Sinop ise "Bana raporun geçerli olmadığını, hiçbir sorun olmayacağını ve daha önce yaptıkları işlemlerde kimsenin ölmediğini söylediler. 'İsterseniz ameliyatı yapalım, paranız yanar' gibi sözlerle beni zorlamaya başladılar. 'Paranız yanar' dediği paralar da 15 bin euro. Biz de hukuki süreci başlattık, o paranın bir kısmını da aldık. Ama hukuki sürecimiz devam ediyor, çünkü insan sağlığı bir ticaret olmamalı. Ben bir anneyim, başıma bir şey de gelebilirdi" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü------------------Cep telefonu görüntüsü: Müşteki Elmas Sinop'un açıklaması


- İstanbul
Son dakika: KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ESTETİK AMELİYATINDAN DÖNDÜ, PARANIN İADESİ İÇİN DAVA AÇTI
Son dakika: KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ESTETİK AMELİYATINDAN DÖNDÜ, PARANIN İADESİ İÇİN DAVA AÇTI
Son dakika: KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ESTETİK AMELİYATINDAN DÖNDÜ, PARANIN İADESİ İÇİN DAVA AÇTI

Estetik, Şişli, Dava, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ESTETİK AMELİYATINDAN DÖNDÜ, PARANIN İADESİ İÇİN DAVA AÇTI - Son Dakika


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