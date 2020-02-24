Kalp ritmi artan anne karnındaki bebeğe

Antalya'da anne karnında 28 haftalıkken kalp ritminin normalin iki katına çıktığı tespit edilen bebek, anneye uygulanan ilaç tedavisiyle sağlıklı şekilde hayata "merhaba" dedi.

Kemer ilçesinde yaşayan Ümmühan ve Şevki Baydak çifti, 9 yıl önce evlendi. Çift, dünyaya gelen Hasan Ege ismini verdikleri çocuklarından 8 yıl sonra tekrar evlat sahibi olmaya karar verdi.

Bir süre sonra ikinci bebeğine hamile kalan Ümmühan Baydak, gebeliğinin 28. haftasında bebeğinin kalp ritminin yükseldiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Kalp yetmezliğine bağlı Atrial flutter (kalp ritim hızı yüksekliği) tanısı konulan ve erken doğum için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Baydak, doğumhaneye alındı.

Hastanenin Perinatoloji Ana Bilim Dalı Uzman Doktoru Hasan Berkan Sayal başkanlığındaki ekip, bebeğin kalp ritmini düzenlemek için anneye ilaç tedavisine başladı. Bebek ilk etapta tedaviye cevap vermeyince, ilacın dozu artırıldı. Yine sonuç alınamayınca farklı bir ilaç ilave edildi. Anneye verilen ilaçların plasenta vasıtasıyla ulaşması sağlanan bebeğin kalp ritmi bir hafta sonra normal seviyeye indirildi.

Sürekli kontrol altında tutulan Baydak, hamileliğinin dokuzuncu ayında sağlıklı şekilde dünyaya gelen bebeğine "Zeliha Zeynep" ismini verdi.

Doğumdan sonra bir süre daha tedavisi devam eden bebek ile anne, taburcu edildi.

"Bebeğime bir şey olmasından çok korktum"

Ümmühan Baydak, AA muhabirine, yapılan tetkikte bebeğinin kalp hastası olduğunu öğrendiğini söyledi.

Bebeğinin sağlık durumunu ilk duyduğunda üzüldüğünü ve çok korktuğunu vurgulayan Baydak, "Bana 'erken doğum olacak' dediklerinde bebeğime bir şey olmasından çok korktum. Yaşadıklarımızdan sonra bebeğimin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesini mucize olarak görüyorum." dedi.

Baydak, şimdi üç aylık olan kızına adeta gözü gibi baktığını dile getirdi.

"Nadir görülen bir hastalık"

Dr. Hasan Berkan Sayal da riskli gebelik üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Anne karnındaki bebeğin kalbinde aşırı derecede ritim bozukluğu tespit edilince hiç vakit kaybetmediklerini anlatan Sayal, şunları kaydetti:

"Normalde 110-160 arası olması gereken bebeğin kalp atışlarının 250'ye çıktığını gördük. Anne karnında müdahale etmeseydik bebeği kaybedebilirdik. Yaptığımız tedaviyle bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Söz konusu tedavi yöntemi Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılıyor. Dikkatli yapılmayan tedavi hem bebeğe hem de anneye zarar verebiliyor. Multidisipliner bir tedavi uyguladık. Pediatrik kardiyolojiden Dr. Abdullah Kocabaş da sürece dahil oldu."

Bebeğin doğumdan sonra 2,5 ay gözetim altında tutulduğunu aktaran Sayal, hastalığın nadir görüldüğüne işaret etti.