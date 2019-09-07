"Kalp sağlığı için en önemlisi erken tanı"

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler Projesi ve Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında 'Kalbini Koru, İçinde Sevdiklerin Var' adlı bir seminer düzenleyerek, erken tanının önemine dikkat çekti.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sağlıklı Kentler Projesi ve Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında "Kalp hastalıklarından korunma yolları, erken tanı ve tedavisi" konulu seminer düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda 'Kalbini Koru, İçinde Sevdiklerin Var' sloganıyla düzenlenen seminere, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Samet Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi Sorumlusu Dr. Emel Dikbaş ve vatandaşlar katıldı.



"Sağlık en önemli kavram"



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Kapukıran, "Sağlık en önemli kavram. Hastalanmadan önce yapılması gereken bazı önlemlerin alınması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce de kanser, obezite ve tiroid gibi hastalıklar konusunda bilgilendirme seminerleri yaptık" diye konuştu. - DENİZLİ