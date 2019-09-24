Son Dakika Haberleri: Kalp sağlığına dikkat çekmek için yürüdüler
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Kalp sağlığına dikkat çekmek için yürüdüler

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kalp sağlığına dikkat çekmek için yürüdüler, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Çuhallı çarşısında başlayan yürüyüşe Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Numan Çabuk, Akçakoca Devlet Hastanesi idarecileri, sağlık personelleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş, burada önceden hazırlanan "Sağlıklı Yaşam Durağı" açılışıyla son buldu.

Burada bir konuşma yapan Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

"Sağlıklı Yaşam Durağı" olarak adlandırdıkları durakları, geliştirilen projeyle kurduklarını vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza kalp sağlığını daha iyi lanse edebilmek, duyurabilmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduk. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu tür etkinliklerin değişik bakanlıklarımız nezdinde de çoğaltılarak farklılaştırılması üzerinde duracağız."

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da şunları kaydetti:

"Dünya Kalp Günü dolayısıyla farkındalık oluşturalım istedik. Düzce kalpten gitmesin ve insanlarımız öncelikle sağlıklı yaşama önem versinler, kronik hastalıklardan uzak dursunlar, sağlıklı yaşasınlar, sağlıklı beslensinler. Sağlığın kıymetini hasta olmadan önce anlasınlar istediğimiz için böyle bir organizasyon yaptık. Herkese sağlıklı hayatlar diliyorum."

Dünya Kalp Günü, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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