"Kalp sağlığını etkileyen 8 risk faktörüne dikkat" uyarısı

Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, hipertansiyon, diyabet, obezite, sigara, yüksek kolesterol, egzersiz yapmamak, sağlıksız beslenmek ve ailede kalp hastalığı hikayesi olmasını kalbin düşmanı 8 risk faktörü olarak sayabileceklerini belirterek, "Kalp hastası olmak kader değildir. Kalp hastalığı riskini oluşturan faktörlerden uzak durursak kalp hastalığını önleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgınının, sağlığa daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini öğreterek düzenli sağlık kontrollerinin önemini gözler önüne serdiği belirtildi.

Açıklamada, kronik hastalığının yanında kalp hastalığı olan bireylerin Kovid-19'u daha zor atlattığının görülürken, "uzun bir yaşamın sırrının sağlıklı kalpten geçtiği" gerçeğinin her geçen gün biraz daha önem kazandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timurkaynak, kardiyovasküler hastalıkların, tüm dünyada bulaşıcı hastalıklara bağlı olmayan ölümlerin bir numaralı sebebi olarak öne çıktığını, Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre her iki can kaybından birinin kalp ve damar hastalıkları kaynaklı gerçekleştiğini bildirdi.

Bu tabloyu değiştirebilmenin mümkün olduğunu vurgulayan Timurkaynak, 8 risk faktörüne dikkati çekerek, kalbi koruyacak önerilerde bulundu. Kalp sağlığı için yapılması gerekenlerin, aslında tüm vücudu ve sağlığı korumak için yapılması gerekenler ile aynı olduğunu belirten Timurkaynak, şunları kaydetti:

"Kalbimize iyi bakmak aslında sanıldığından çok daha kolay. Unutulmamalıdır ki kalp hastası olmak kader değildir. Kalp hastalığı riskini oluşturan faktörlerden uzak durursak kalp hastalığını önleyebiliriz. Bu noktada sağlık bilinci büyük önem taşıyor. Bu bilincin yüksek olması kalp hastalığı, felç, böbrek yetmezliği gibi hastalıklardan korur. Tüm dünyada yaşanan Kovid-19 salgını, sağlığımıza daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini öğreterek düzenli sağlık kontrollerinin önemini gözler önüne serdi. Kronik hastalığının yanında kalp hastalığı olan bireylerin Kovid-19'u daha zor atlattığı görülürken, uzun bir yaşamın sırrının sağlıklı kalpten geçtiği gerçeği her geçen gün biraz daha önem kazandı."

"Sağlıklı beslenme, spor, düzenli kontrollerle damarlarımızı ve kalbimizi genç tutmak hiç de zor değil"

Kalbin düşmanlarını tanıyarak bunlardan uzak durmanın önemine işaret eden Timurkaynak, "Hipertansiyon, diyabet, obezite, sigara, yüksek kolesterol, egzersiz yapmamak, sağlıksız beslenmek ve ailede kalp hastalığı hikayesi olmasını kalbin düşmanı 8 risk faktörü olarak sayabiliriz. Ancak bu risk faktörleri sadece kalbimizi değil, tüm damarlarımızı etkileyen risk faktörleridir. Dolayısıyla kalp sağlığı için aldığımız her önlem bizi sadece kalp krizi ve kalp yetmezliğinden değil, aynı zamanda felç, böbrek yetmezliği, aort anevrizması, hipertansiyon, diyabet, KOAH, kanser ve obeziteden de koruyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu 8 risk faktöründen korunmak için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Timurkaynak, "En sağlıklı ve en ucuz spor, tempolu yürüyüştür. Haftanın en az 5, mümkünse 7 günü 35 dakikadan biraz daha fazla tempolu yürümek ya da teknoloji sayesinde adımları sayarak günde 10 bin adım atmak gerekiyor. Otomobilinizi evinize ya da iş yerinize iki durak uzakta bırakın ve mutlaka yürüyün." değerlendirmesinde bulundu.

Tansiyonu ve kolesterolü yüksek, şeker hastalığı olan, spor yapmayan, kilolu ve sigara içen bireylerin kalp hastası olmaması durumunda bir mucizeye tanıklık edileceğini belirten Timurkaynak, değiştirilebilir risk faktörlerine dikkati çekti.

Damar sağlığının kaderi şekillendirdiğini aktaran Timurkaynak, "Eğer kanda yüksek oranda şeker, insulin, tuz, kolesterol, nikotin ve yüksek basınç var ise tüm organlarınız bu zararlı maddelere maruz kalarak hızla bozulur. Sağlıklı kalpler, sağlıklı damarlar ile beslenir. Damar yapımız bozulduğunda artık hastalık süreci başlamış olur ve ömrümüzden yıllar kaybederiz. Sağlıklı beslenme, spor, düzenli kontrollerle damarlarımızı ve kalbimizi genç tutmak hiç de zor değil." ifadelerini kullandı.