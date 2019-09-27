Son Dakika Haberleri: Kalp sağlına dikkat çekmek için yürüdüler
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Kalp sağlına dikkat çekmek için yürüdüler

1 saat önce

Bozkurt'ta "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla kalp hastalıklarına dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Kalp sağlına dikkat çekmek için yürüdüler, System.String[]

Bozkurt'ta "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla kalp hastalıklarına dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü yapıldı.


Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne, Kaymakam Barbaros Akbulak, Belediye başkanı Muammer Yanık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Aksu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ellerinde pankartlarla yürüyen grup Yılmaz, Sınarcık, Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri'nden geçerek Türk Tarih Meydanı'nda toplandı.

Bozkurt Toplum Sağlığı Hekimi Göksel Beko, burada yaptığı konuşmada, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Dünya Kalp Günü, Muammer Yanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:42 Kaynak: AA
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