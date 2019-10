Kalp şeklinde armut üretti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Çin'den getirtilen kaplarla, kalp şeklinde üretilen armutun tanesi 10-15 liradan satılıyor.

İlçede yaklaşık 60 dönümlük alanda üreticilik yapan Şükrü Doğrul, coğrafi işareti alınarak tescillenen "Karyağdı" armudunu kalp şeklinde üretti.

Bin civarında ağacın bulunduğu bahçede her armut ağacındaki bir meyveye kalıp yerleştiren Doğrul, ürettiği armutları farklı illere gönderiyor. Kalp şeklindeki armutların tanesi, 10-15 liradan alıcı buluyor.

Üretici Doğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karyağdı" armudunun tescillendikten sonra dünyada bilinir kılmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Japonların kalpli armut ürettiğini öğrendiklerini anlatan Doğrul, Korkuteli Karyağdı armudunun kalplisini üretmek istediklerini dile getirdi.

Çin'den sipariş ettikleri kalıplarla üç aydır kalp şeklinde armut ürettiklerine değinen Doğrul, şöyle konuştu:

"Kalıbın üzerinde Çince yazılar var. Biz bunun ay yıldızlı olanını yapmayı planlıyoruz. Şu anda kalıp aşamasında, önümüzdeki yıllarda ay yıldızlı armut üreterek, piyasaya sunacağız. Kalıpları her ağaçtaki meyvelere koymadık. Her ağacın kral meyvesine kalıplara geçirdik. Meyvenin kalıbı doldurması gerekiyor. Onun için sadece kral meyvelere yerleştirdik. Biz bunları süpermarketlere pazarlıyoruz. Bu marketler, Korkuteli Karyağdı armudu coğrafi işaret aldığı için ayrı bir raf ve reyon yapmak zorunda. Şu an Arap ülkelerine ihraç edilmesini bekliyoruz. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Urfa gibi illerden yoğun talep var."