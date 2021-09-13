Kalp şeklinde patlıcan - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Pazar tezgahındaki kalp şeklindeki patlıcan görenleri şaşırttı.

İlçe pazarından meyve sebze satışı yapan Mustafa Korkmaz, toptancıdan aldığı patlıcanların arasında kalp şeklindeki patlıcanı görünce şaşırdığını söyledi.

Mustafa Korkmaz, "Pazara alışverişe gelenler tezgahta duran kalp şeklindeki patlıcanı görünce çok şaşırıyorlar. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. O patlıcanı satmayıp, çürüyünceye kadar pazar tezgahında sergileyeceğim" dedi. - KÜTAHYA