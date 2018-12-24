Son Dakika Haberleri: "KALP" Tiyatro Oyununun Prömiyeri Gerçekleştirildi!

"KALP" Tiyatro Oyununun Prömiyeri Gerçekleştirildi!

22 dakika önce İlandır

Kalp'in prömiyer gecesine; İpek Bilgin, Serkan Altunorak, Güven Murat Akpınar, Melisa Şenolsun, Ozan Dolunay, Furkan Andıç, Ece Dizdar ve İdil Sivritepe gibi isimler katıldı.

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in üstlendiği, Nilperi Şahinkaya, Aras Aydın, Cem Yiğit Üzümoğlu, Kerem Arslanoğlu, Burak Sarıkahya, Sinan Çatıkkaş, Nejdet Sert, Süleyman Kara ve Soner Kurt'un rol aldığı Craft'ın yeni tiyatro oyunu 'Kalp'in prömiyeri 22 Aralık Cumartesi günü ünlü isimlerin katılımıyla Craft Kadıköy'de gerçekleştirildi. Gecede büyük beğeni toplayan Kalp oyunu seyirciden tam not aldı.

Kalp; 80'li yıllarda sadece eşcinsellerde görüldüğü iddia edilen bir salgının yarattığı korkuyu, dayanışmayı ve ötekileştirmeyi konu alıyor.Oyun, herkes tarafından heteroseksüellerde de görüldüğü bilinirken, korkunun büyümemesi için karantina benzeri bir hayata sürüklenen, baskı gören ve yalnızlığa itilen bir grup gencin hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in, çevirmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği, yazarı Larry Kramer olan "Kalp" adlı oyun perdelerini açıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:33 Kaynak: Bültenler

Kadıköy, İbrahim Çiçek, Güncel
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