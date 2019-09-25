Son Dakika Haberleri: "Kalp ve damar hastalıkları bir numaralı ölüm sebebidir"
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"Kalp ve damar hastalıkları bir numaralı ölüm sebebidir"

47 dakika önce

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olduğunu bildirdi.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olduğunu bildirdi.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak devam ettiğini belirtti.

Kalp ve damar hastası sayısının 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini ifade eden Cerit, şunları kaydetti:

"Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2'si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir. Davranışsal risk faktörleri yani; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80'inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür."

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:33 Kaynak: AA
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