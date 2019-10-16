Son Dakika Haberleri: Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor
Son Dakika Güncel Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor

Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor

15 dakika önce

Binlerce yıllık mumyalar üzerinde yürütülen araştırmalar, kalp ve damar hastalıklarının sanılandan çok daha eskiye dayandığını gösterdi.

Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor, System.String[]

Binlerce yıllık mumyalar üzerinde yürütülen araştırmalar, kalp ve damar hastalıklarının sanılandan çok daha eskiye dayandığını gösterdi.

ABD'nin Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi Kalp ve Damar Hastalıklarından Dr. Muhammed Madjid öncülüğünde yürütülen araştırmada Güney Amerika ve Mısır'dan yaşları 18 ila 60 olan yaklaşık 4 bin yıllık 5 mumya incelendi. Üçü erkek ikisi kadın olan mumyaların damar dokularındaki lezyonların tespiti için kızılötesi spektroskopi kullanıldı.

Çalışma sonucunda mumyaların atardamar örneklerinde yüksek kolesterole bağlı hasar görüldü.

Madjid, mumyalar üzerinde yürüttükleri araştırmaya göre, damar tıkanıklığının sadece günümüzün değil o zamanki insanların da bir sorunu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "American Heart Journal" isimli dergide yayımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç
Halkbank: ABD'de iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar Rus askerinden Mümbiç'te devriye

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 15:38:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]