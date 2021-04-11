Kalp ve tansiyon hastası 90 yaşındaki Kadriye nine Kovid-19'u yendi - Son Dakika

Bartın'da kalp, şeker ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan 90 yaşındaki Kadriye Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını 12 günlük tedaviyle yenerek sağlığına kavuştu.

Karasu köyünde oğlu Sefai ile yaşayan Kadriye Demirtaş, yaklaşık 1 ay önce eklem ağrısı, iştahsızlık, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırılan Kadriye nine, burada 12 gün tedavi gördü.

Son testinin negatif çıkmasıyla taburcu olan Kadriye nine, evinde 15 gün izolasyona tabi tutulmasının ardından normal yaşamına döndü.

"Kimse misafirliğe gitmesin"

Evinde torunlarıyla vakit geçiren Kadriye Demirtaş, gazetecilere, hastalık sürecinde vücudunun ağrıdığını, halsiz kaldığı için yürümekte zorluk çektiğini anlattı.

Şeker ve tansiyon hastalığı sebebiyle Kovid-19'u güçlükle atlatabildiğini vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Çok kötü bir hastalık geçirdim, Allah kimseyi benim gibi yapmasın. Her tarafımda ağrı sızı vardı. Misafirliğe gittik, hastalığı oradan kaptım, çok hastalandım. Kimse misafirliğe gitmesin, maskeleri de çıkarmasın. 90 yaşına girdim böyle hastalık görmedim. Yiyemez, içemez oldum. Ne getirseler midem bulanır oldu. Hastanede çok ilgilendiler. Şimdi çok şükür iyiyim. Evimde yürümeye başladım."

Demirtaş'ın oğlu Sefai Demirtaş da "Annemin yaşından dolayı çok korktuk. 90 yaşındaki bir insanın bu virüsü nasıl yeneceğini düşündük. Normal, sağlıklı bir insan olsa o kadar korkmazdık. Annem diyabet hastası, şeker, tansiyon var. Kimse misafirliğe gitmesin, maskesiz sokağa, kalabalık içine çıkmasın." ifadelerini kullandı.