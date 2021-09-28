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Antakya 'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit( Gökhan Alkan ) ve Ayşe'nin( Yağmur Tanrısevsin ) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu 'nun imzasını taşıyor.

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