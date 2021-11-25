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Kalp Yarası 22. Fragmanı | "Ben vurmadım!" - Son Dakika

Kalp Yarası 22. Fragmanı | "Ben vurmadım!"

25.11.2021 11:43

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLNKalp Yarası yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN

Kalp Yarası yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Oyuncular:

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

#KalpYarası

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Kalp Yarası 22. Fragmanı | Ben vurmadım!

Gökhan Alkan, Kalp Yarası, Pazartesi, Youtube, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kalp Yarası 22. Fragmanı | 'Ben vurmadım!' - Son Dakika


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