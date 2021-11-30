Antakya 'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu 'nun imzasını taşıyor.

Son Dakika › TV › Kalp Yarası 23. Bölüm Fragmanı | 'Çok güzel olmuşsun' - Son Dakika

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