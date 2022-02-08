Üye Girişi
Kalp Yarası 31. Bölüm Fragmanı | Ferit, Ayşe'yi arıyor! - Son Dakika

Kalp Yarası 31. Bölüm Fragmanı | Ferit, Ayşe'yi arıyor!

08.02.2022 09:35

Kalp Yarası 31. Bölüm FragmanıKalp Yarası Pazartesi atv'de!

Kalp Yarası 31. Bölüm Fragmanı

Kalp Yarası Pazartesi atv'de!

Oyuncular:

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

#KalpYarası #atv

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

YORUMLAR
500

Yağmur Tanrısevsin, Gökhan Alkan, Kalp Yarası, Pazartesi, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kalp Yarası 31. Bölüm Fragmanı | Ferit, Ayşe'yi arıyor! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:34 Otomobil, servis minibüsüne çarparak takla attı! Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı
09:31 Sosyal medya hesaplarını çalıp 3 milyon dolarlık vurgun yapan çete çökertildi!
09:29 Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi
09:28 Bu defa dolandırıcı kapıcı! Kurbanlar ise sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimleri
09:14 Sarhoş tekneci voleybol kariyerini bitirdi! Aldığı ceza vicdanları sızlattı
09:10 Parola: Peynir zeytin! Dolandırıcılar yaşlı kadını 600 bin lira dolandırdı
08:51 ABD'den Rusya için geri adım: Öyle bir şey söylemedik
08:50 Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor!
08:47 Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor
08:23 Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 09:43:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kalp Yarası 31. Bölüm Fragmanı | Ferit, Ayşe'yi arıyor! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement